Calcio/ Il Riomaior si assicura il bomber del Magra Azzurri: Castro Wany

Dal Riomaior 1965

È atterrato il bomber. Ripetiamo: È ATTERRATO IL BOMBER.

Direttamente dal Magra Azzurri Airlines, con scalo Marola, arriva in casa Riomaior 1965 un attaccante che sa dove si trova la porta (e non ha paura di bussare forte): Castro Wany!

Cresciuto tra sacrifici, gol e campi che sembrano parcheggi sterrati, si è fatto notare con gol pesanti in Promozione e Prima Categoria…

Ora è pronto a far tremare le reti anche con noi. Un vero e proprio pacchetto completo: tecnica, esperienza e… un ego grande quanto la nostra voglia di vincere!

Bentornato calcio d’estate, bentornato entusiasmo, benvenuto CASTRO!

