Calcio/ Samp, Meulensteen e Curto firmano il primo round: Salernitana battuta 2-0 al Ferraris

La Sampdoria fa sua l’andata play out battendo 2-0 la Salernitana. A decidere il match del Ferraris sono stati i gol di Meulensteen nel primo tempo e Curto nella ripresa, in una sfida in cui i blucerchiati hanno costruito e sprecato più di un’occasione. Ai doriani, venerdì prossimo, basterà un pareggio o anche una sconfitta con un solo gol di scarto (1-0) per restare in cadetteria.

L’unica novità tra gli undici titolari della Samp è rappresentata da Venuti, preferito a Ioannou sulla fascia sinistra. Per il resto Evani conferma la linea difensiva a tre con Riccio, Ferrari e Veroli davanti a Cragno. Depaoli agisce a destra, con Vieira, Yepes, Meulensteen e appunto Venuti a centrocampo. In attacco spazio a Coda e Sibilli, quest’ultimo molto ispirato nella prima parte del match.

