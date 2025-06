Continuiamo dagli undici metri, Scalvini e Graziani vincitori. Scorsone e Giunta: “Grandissima serata, ci vediamo il 28 giugno per Campioni di una Notte”

Albenga. Si conclude anche quest’anno il torneo di un giorno “Continuiamo dagli undici metri”. Tante le coppie che hanno aderito alla competizione, ben 50 che si sono sfidate dalle 19:30 in tre gironi per decretare chi era più meritevole di vincere il tanto agognato premio: una crociera nel Mediterraneo.

C’è chi ha gioito, c’è chi si ricorderà quello sbaglio come Baggio nel 94′ contro il Brasile e che gli è costata la qualficazione o addirittura il premio, ma un Riva così pieno di giovani pronti a mettere davanti all’agonismo il divertimento, è raro da vedere. È infatti il caso di Tommaso Scalvini, portiere del Finale e Gabriel Graziani, centrocampista ingauno quest’anno all’Imperia e con un buon mercato ad attenderlo, a vincere questo torneo un po’ per caso (clicca qua per sentire la loro intervista): “Abbiamo iniziato con Gabriel che parava ed io che calciavo – afferma il portiere giallorosso -, poi abbiamo iniziato a prendere il gioco un po’ più seriamente”.

