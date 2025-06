Dal Brescia fallito lo Spezia potrebbe pescare Verreth e Borrelli

Ci sono anche gli occhi dello Spezia su quanto sta succedendo a Brescia, dove le Rondinelle rischiano di sparire dal mondo del professionismo. Dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie C, arrivata per l’uscita di scena da parte del presidente Massimo Cellino che, dopo la retrocessione d’ufficio per il -4 in classifica comminato a fine campionato, ha deciso di non rispettare le scadenze, il club vive un momento drammatico. Il Brescia rischia di sparire dal calcio che conta e con tutti i suoi giocatori che sarebbero svincolati, diventando vere e proprie occasioni di mercato.

E tra questi sono due i profili su cui anche lo Spezia sta chiedendo informazioni: l’attaccante Gennaro Borrelli e il centrocampista Matthias Verreth. Venticinque anni Borrelli, ventisette Verreth, sono stati due tra i migliori giocatori delle Rondinelle della scorsa stagione, peraltro entrambi a segno contro lo Spezia, che tra andata e ritorno ha raccolto solo un punto contro il Brescia.

