Italia, la Nazionale ha scelto il nuovo CT: ufficiale Gennaro Gattuso

Il nuovo commissario tecnico è Gennaro Gattuso. Arrivato poco fa l’annuncio da parte della Federazione che apre un nuovo progetto tecnico dopo quello chiuso settimana scorsa con Luciano Spalletti, esonerato a seguito della brutta sconfitta contro la Norvegia che ha complicato il percorso per la qualificazione diretta ai Mondiali.

Dopo una brillante carriera da giocatore, il suo esordio da allenatore è avvenuto in Svizzera con il Sion, dove ha ricoperto contemporaneamente il ruolo di giocatore e tecnico. Dopo questa breve esperienza, si è trasferito in Italia al Palermo, ma il rapporto si è interrotto dopo poche settimane a causa di risultati deludenti e divergenze con la società. Nel 2014 ha accettato la guida tecnica dell’OFI Creta, in Grecia, dove ha ottenuto buoni

