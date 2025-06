Sabato 7 giugno, nella cattedrale della Spezia, la comunità diocesana si è riunita attorno al vescovo Palletti per celebrare la Veglia di Pentecoste. È stato come sempre un momento liturgico intenso, carico di simboli e di parole, capaci di aprire lo sguardo alla presenza dello Spirito nella Chiesa. La celebrazione è iniziata con un gesto semplice e potente: l’invocazione allo Spirito, accompagnata dall’accensione progressiva delle candele, quasi a dare forma visibile al soffio che anima e che illumina la vita cristiana. Alcune letture hanno tracciato il percorso della salvezza, dalla dispersione di Babele fino al Vangelo di Giovanni, con l’annuncio dell’acqua viva per chi ha sete di senso e di salvezza. “I doni di Dio si attendono nella preghiera e insieme”, ha ricordato il vescovo, sottolineando la bellezza di una preghiera “corale” vissuta come popolo riunito. La Veglia si è inserita in un momento storico contrassegnato da guerre e da discordie: in tale contesto “celebrare la Veglia di Pentecoste significa – ha proseguito il vescovo – implorare da Dio il dono di una pace piena e ricucire i vincoli di fraternità tra le nazioni, popoli, uomini e donne, perché la guerra inizia dalle parole, non dalle armi, che servono per fare la guerra”. Alla fine della celebrazione, Palletti ha “lanciato” il mandato missionario: “Andate e siate artigiani di pace, costruttori minuziosi di segni concreti di pace !”. Questo mndato è stato affidato all’intercessione di Maria con la consegna, ad ogni fedele, di un rosario. Terminata la Veglia, tutti sono stati invitati a scendere nei giardini di Cristo Re per un momento intenso e bello di fraternità, ascoltando un gruppo musicale spezzino: la band Disment, gruppo formato da ragazzi tra i sedici e i diciassette anni appassionati di musica rock … per la gioia dei tanti giovanissimi presenti.

L’articolo La veglia di Pentecoste, il “mandato” a essere operatori di pace e il rock dei Disment proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com