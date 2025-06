Le Grazie, Posidonia inaugura la nuova sede: “Da oltre sedici anni al lavoro sui tanti problemi del territorio”

Mercoledì 18 giugno alle 18 inaugura la nuova sede dell’associazione culturale Posidonia, situata in via Libertà 219 a Le Grazie di Porto Venere. L’occasione vedrà una festa allietata dalla musica del maestro Riccardo Borghetti accompagnato dai suoi allievi. “L’associazione, nata dall’esperienza dei Cantieri dell’Urbanistica Partecipata coordinati dal prof. Giorgio Pizziolo dell’Università di Firenze, è attiva ormai da oltre 16 anni e si è sempre occupata dei tanti problemi che affliggono il nostro territorio, cercando attraverso la conoscenza e la partecipazione di favorire nei cittadini la crescita di un senso di appartenenza e di comunità, senza mai dimenticare il loro benessere e la loro sicurezza – si legge in una nota diffusa da Posidonia -. Fin dal 2007, ancora Cantieri, ci siamo occupati del rigassificatore di Panigaglia intervenendo con osservazioni e petizioni che miravano a contrastare l’approvazione di ogni nuova funzione o ampliamento proposto dalla società. Ugualmente siamo intervenuti, a partire almeno dal 2008/2009, sui progetti riguardanti l’isola Palmaria e poi, dalla firma del Protocollo di Intesa nel 2016 sulla dismissione dei beni in uso alla Marina Militare, abbiamo proseguito l’azione con studi, proposte e segnalazioni cercando di contrastare il processo che ha portato all’avvio del famigerato Masterplan”.

“In collaborazione con il biologo naturalista Fabio Giacomazzi l’associazione ha redatto e pubblicato un Libro Bianco sul Parco naturale regionale di Porto Venere che viene costantemente aggiornato. Partendo dalla nascita del Parco, ne traccia la storia, descrive i problemi che l’Area protetta ha incontrato negli anni e i gravi rischi che incombono anche a seguito dell’approvazione del Masterplan e di progetti privati non rispettosi né del Piano del Parco né dei Piani di gestione – proseguono da Posidonia -. Siamo intervenuti insieme ad altri associazioni, comitati locali e cittadini sul problema del verde pubblico, sulla cura che le amministrazioni devono dedicargli non limitandosi a decidere il taglio di piante. Intervenendo presso l’Autorità portuale siamo riusciti a far ripiantare a Le Grazie palme attaccate dal punteruolo rosso facendo in modo che non venisse snaturato l’aspetto del lungomare, così caro a residenti e turisti.

In questi anni abbiamo stretto legami con molti associazioni, comitati, movimenti e reti di associazioni, sia locali che in tutta Italia, dalla ReteNoRigassNoGnl alla Rete Spezzina Pace e Disarmo, alla Rete Liguria delle Associazioni e Comitati che si sta collegando a reti di altre regioni”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com