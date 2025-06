L’estate e le sue ricchezze, anche spirituali e formative

L’inizio dell’estate, che ormai si approssima, porta come ogni anno il tema delle iniziative per i più giovani, che mettono insieme programmi di svago, di maturazione personale, di formazione. Tra poco più di una settimana, lunedì 23 giugno, prende il via il primo dei campi estivi 2025 nella casa diocesana di Cassego, in alta Val di Vara, centro di formazione “San Pio X”. Questo campo, dal 23 al 29 giugno, sarà destinato a ragazzi e ragazze delle scuole elementari. Per prenotare si può telefonare a Ester, 375.7800436, oppure rivolgersi al proprio parroco. Saranno due invece, dal 30 giugno al 6 luglio e dal 7 al 13 luglio, i campi per la scuola media. Dopo diversi anni in cui era prevista una sola settimana, il “raddoppio” è un bel sintomo di ripresa, nel cuore di una tradizione che prosegue da oltre cinquant’anni. Per prenotare, rivolgersi a Melissa, 327.4568286. Diverso sarà invece il caso, dal 28 luglio al 3 agosto, del campo per le scuole superiori che, quest’anno, non si svolgerà a Cassego bensì a Roma, nei giorni in cui vi si tiene il Giubileo internazionale dei giovani. Ma nel quadro delle attività legate in qualche modo alla diocesi, anche se aperte ad un ventaglio ampio di adesioni, ci sono infatti quelle di Futuro Aperto, il programma per giovani coordinato da Mondo Nuovo Caritas. Ed è appunto l’estate di Futuro Aperto a prendere il via in questi giorni per l’anno 2025, giunta alla sua settima edizione. Si tratta di un nutrito catalogo di attività, completamente gratuite, per ragazze e ragazzi dai 12 ai 17 anni. Si tratta dell’ultima stagione estiva del progetto, selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa e cofinanziato da Fondazione Carispezia. Futuro Aperto si concluderà, ufficialmente, nel giugno 2026, dopo quattro anni di impegno alla Spezia e in Lunigiana. Ad oggi sono quasi 4.000 i giovani che hanno aderito alle iniziative e, assieme a loro, tanti adulti, educatori, insegnanti, famiglie, hanno contribuito a costruire una comunità educante più attenta, più aperta, più viva. Se durante l’inverno il lavoro di Futuro Aperto si è concentrato nelle scuole, con percorsi di sostegno allo studio e spazi di apprendimento informale, con l’arrivo dell’estate tornano le escursioni nella natura, gli sport outdoor, i laboratori artistici per offrire agli adolescenti opportunità concrete di crescita, di socialità e di svago. Tra le novità del nuovo catalogo spiccano: il “Bagnone river trekking”, promosso dai partner Sigeric e Aurora Domus, per esplorare, a piedi e a nuoto, uno dei principali torrenti della Lunigiana, con l’accompagnamento di guide ambientali ed escursionistiche; le uscite in barca a vela nel Golfo dei Poeti con gli educatori di Gulliver e della Casa sulla Roccia, in collaborazione con “Vela tradizionale”; i percorsi di educazione ambientale con le operatrici di Hydra, che propongono – in sinergia con l’Oasi Lipu di Arcola e la cooperativa Verde mare – il “Birdgarden alla Batteria Chiodo”, nel Parco di Montemarcello, allo scopo di costruire piccole aree verdi per fornire cibo e riparo agli amici volatili.Nell’estate di Futuro Aperto non manca il movimento, come la boxe nel Parco del Colombaio, a Pegazzano, grazie a Mondo Nuovo Caritas; il laboratorio di danza creativa, ideato dalla Casa sulla Roccia e da Lindbergh. I percorsi di orientamento nello studio e nel lavoro con il partner Isforcoop; i tour guidati in città e al mare con Mondo Aperto.

(Laura De Santi)

