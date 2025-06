Nave Vespucci torna a casa dopo due anni, il programma di una settimana di festeggiamenti

E’ arrivato il momento del rientro al casa di Nave Amerigo Vespucci. Domani mattina, infatti, la nave scuola della Marina militare farà il suo ingresso nel Golfo intorno alle 8.30, verrà accompagnata da una parata di barche verso l’ormeggio di Molo Italia (intorno alle 10.30), dove sarà visitabile sino al 23 giugno, e poi si dirigerà verso l’arsenale, dove l’attendono 10 mesi di grandi lavori. Una festa di una settimana, che giunge al termine del Tour Mondiale che in due anni di navigazione l’ha portata a percorrere quasi 50.000 miglia raggiungendo 5 continenti, 32 paesi e 53 porti.

Ad accogliere in mare Nave Amerigo Vespucci ci saranno, come detto, numerose barche in prossimità dell’isola del Tino, alle quali si aggiungerà un gruppo di ultraleggeri con i fumi tricolore sul Golfo dei Poeti.

In occasione della presenza di Nave Vespucci alla Spezia il Museo Tecnico Navale di Spezia sarà aperto al pubblico gratuitamente per tutta la durata della sosta.

