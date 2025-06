Liguria. Bloccati i treni in arrivo e in partenza verso Genova e Savona, con ritardi, cancellazioni e limitazioni anche per le tratte regionali e Intercity, a causa di un grave incidente.

Una persona è stata investita da un treno in transito sulla linea SFM6 diretto all’aeroporto di Torino-Caselle: fortunatamente è sopravvissuta e affidata alle cure del 118 e del personale sanitario, intervenuto tempestivamente insieme ai vigili del fuoco.

» leggi tutto su www.ivg.it