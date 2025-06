Question time su Via del Monte: “Quali le intenzioni dell’amministrazione su gestione, manutenzione e messa in sicurezza?”

Inserito all’ordine del giorno del consiglio comunale spezzine in programma nella serata di domani, lunedì 16 giugno, ore 20.45, anche un question time relativo a Via del Monte. Ne dà comunicazione Andrea Frau, consigliere comunale del Partito democratico, firmatario dell’iniziativa insieme alla collega di gruppo Piera Sommovigo.

“La Via del Monte che diparte dalla Statale 16 denominata Via Giacomo Matteotti verso il canile municipale corre principalmente nel territorio del Comune della Spezia e solo per brevi tratti costituiti da alcuni tornanti in quello di Vezzano Ligure – scrive Frau nell’illustrare il question time -. Da sempre tale strada presente problematiche di manutenzione e sicurezza, situazione maggiormente aggravatasi a seguito dei doverosi lavori di ampliamento e manutenzione del canile municipale per i quali è stata percorsa con intensità per lungo tempo da mezzi pesanti. In conseguenza di tali fatti oggi la sede stradale si è ridotta e presenta profonde buche e cedimenti sui bordi. Inoltre la stessa è priva di guard rail rappresentando problemi di sicurezza per i passanti che la percorrono. Correttamente il Comune ha deciso di ampliare l’utilizzo del Canile municipale anche ad altre amministrazioni limitrofe, fatto di per sé positivo, ma che comporterà la naturale conseguenza di intensificazione dei passaggi per tutte le attività connesse al funzionamento del canile. I cittadini che abitano lungo il tratto di strada suddetto da tempo hanno denunciato la grave situazione della strada sia con petizioni che con articoli sulla stampa locale, senza ricevere precise indicazioni se non generiche rassicurazioni”.

