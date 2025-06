Rapallo: la politica non va in vacanza e la gente vuole essere ascoltata

L’estate è alle porte, ma la politica non va in vacanza. Non perché vi siano impegni elettorali imminenti; bensì perché i cittadini-elettori che pagano le tasse, vogliono essere partecipi delle scelte pubbliche. Non tutti i sindaci ricordano che chi ricopre cariche deve essere al servizio dei concittadini; al contrario alcuni pensano che avere una carica pubblica significhi esercitare il potere. Non si può essere democratici solo quando il volere degli elettori coincide col proprio. Il cambio di rotta delinea nuovi orizzonti e va guardato con attenzione e simpatia.

Quanto accade a Rapallo, con cambi improvvisi rispetto al programma elettorale (acquisto Emiliani) o la frattura della maggioranza (caso asilo) sono dovuti in gran parte (ma non solo) alla pressione dei cittadini, anche attraverso le opposizioni consigliari. Dice un antico proverbio che vi va alla guerra ci va con due sacchi; uno per darle e l’altro per prenderle.

