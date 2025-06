Recco: un saluto pirotecnico e tricolore al Vespucci, occasione mancata

Da Luciano Port

Oggi la meravigliosa Amerigo Vespucci ha lasciato Genova per raggiungere La Spezia, passando ovviamente davanti ai Comuni della Costa.

Recco ha perso l’occasione per tributare al Veliero ed al suo equipaggio un saluto tipico “recchelino”

Sarebbe stato sufficiente, con le opportune autorizzazione richieste per tempo, emulare le Frecce Tricolori con un piccolo spettacolo di fuochi a giorno con i colori della Bandiera Italiana.

Sarebbe stato sicuramente apprezzato anche dai numerosi turisti presenti e dai Marinai e Comandanti del glorioso Veliero.

