Sampdoria, Evani: “In questo mese siamo diventati una famiglia”. Tegola su Cragno, si è rotto il tendine d’Achille

Genova. Chicco Evani l’aveva detto ieri in conferenza stampa e non erano parole al vento o di circostanza. La sua Sampdoria ha vinto 2-0 l’andata dei playout e ora può affrontare il ritorno forte di un risultato che ha ridotto il vantaggio di partenza dei granata. “I ragazzi questo mese hanno fatto un grandissimo lavoro, non solo tecnico tattico, ma hanno rafforzato lo spirito di gruppo. Oltre a essere una squadra siamo diventati una famiglia. Hanno faticato, hanno sofferto, anche chi era fuori voleva entrare” racconta in conferenza stampa.

Il mister è soddisfatto della prestazione, ma anche “del sacrificio che c’è stato, della compattezza, della collaborazione, del risultato. Ai ragazzi ho detto: cerchiamo di trascinare il pubblico, di entusiasmarlo, far vedere che siamo sul pezzo, dal primo all’ultimo minuto e poi vedremo se ci ripeteremo a Salerno”.

