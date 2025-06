Sampdoria-Salernitana LIVE. Negli undici titolari a centrocampo Meulensteen, Yepes e Vieira

Genova. Stadio Ferraris esaurito per il match di andata dei playout: Sampdoria-Salernitana si gioca poco più di un mese dopo quella vittoria di maggio contro i granata che aveva fatto sperare in una salvezza prima della trasferta a Castellammare di Stabia. I blucerchiati sono chiamati a una vittoria per affrontare il ritorno con un po’ più di tranquillità, visto che la Salernitana, meglio piazzata in classifica, ha il vantaggio di due risultati su tre a favore.

Applausi tiepidi e qualche fischio all’ingresso in campo dei giocatori della Samp. Nella Sud anche i tifosi del Parma, gemellati: esposta la pezza Curva Nord Matteo Bagnaresi.

