Torneo Internazionale Eurosalp: la Liguria chiude con un sorriso, 3-2 al CPA Bolzano

Si conclude con un sorriso l’avventura della Rappresentativa Under 16 del CR Liguria al Torneo Internazionale Eusalp, manifestazione giovanile organizzata dal Comitato FIGC della Provincia Autonoma di Trento. A Spiazzo Rendena, i giovani liguri hanno conquistato la vittoria nella finale per il 7°/8° posto, superando il CPA Bolzano con il punteggio di 3-2.

Partita in salita per la selezione guidata da Jacopo Coletti e Andrea Zanello, sotto di un gol già al 10′ del primo tempo. Ma la reazione non si è fatta attendere: Castrofilippo ha ribaltato il risultato con una doppietta, andando a segno al 25′ della prima frazione e all’8′ della ripresa. Al 25′ del secondo tempo è arrivato anche il terzo gol ligure, firmato da Gilardi, bravo a finalizzare un pregevole assist di La Spina.

» leggi tutto su www.ivg.it