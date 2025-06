Turismo: l’altra faccia del tutto esaurito

Nonostante la foschia, l’afa e forse grazie alle temperature elevate, il fine settimana, turisticamente parlando, è andato benissimo nella nostra Riviera. Alle 17.00 la coda in A-12 per il rientro, iniziava a Rapallo fino all’innesto della A-7; alle 19 i rallentamenti iniziavano a Chiavari. Non c’è solo chi torna a casa terminato il fine settimana; tanti sono rimasti: negli hotel, nelle seconde case, nelle case vacanza, nei B&B, nei campeggi, in barca. I sintomi di un fine settimana positivo sono le spiagge affollate; il numero crescente delle imbarcazioni ancorate davanti al litorale; le code davanti a focaccerie e ristoranti.

Poi c’è l’altra faccia del turismo; un traffico non solo caotico, ma con manovre spesso azzardate; la difficoltà di trovare posteggi. E un 118 a Lavagna che con la popolazione vede triplicare gli interventi per crisi cardiache, respiratorie, neurologiche psichiatriche; oltre ai tanti interventi dovuti a incidenti, cadute, traumi di varia natura; fortunatamente queste ultime non gravi.

