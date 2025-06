A Carcare presentato il saggio “L’Italia s’è desta. L’Inno di Mameli: un canto di pace”

Carcare. Si è svolta sabato scorso, nell’Aula Magna del Liceo Calasanzio, la presentazione del saggio “L’Italia s’è desta. L’inno di Mameli: un canto di pace” di Massimo Castoldi, Professore di Filologia Italiana all’Università di Pavia.

A seguire l’intervento a cura di Valter Boggione, Professore di Letteratura Italiana all’Università di Torino, dedicato allo stile e alla poetica di Padre Atanasio Canata.

Il Liceo Calasanzio ha fatto da cornice a questo incontro, “Non poteva esserci uno sfondo migliore per parlare di queste tematiche, per cui ringraziamo la Dirigente Scolastica Prof.ssa Morabito Maria e anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Carcare, Beatrice Scarrone, per aver organizzato l’evento – commenta il sindaco Rodolfo Mirri – È stato un incontro di alto livello, con docenti universitari che per la prima volta sono intervenuti in un convegno a Carcare”.

