Alla biblioteca Arzelà la presentazione di “Corsaro con i guantoni, donne e storiacce sul ring della vita”

Giovedì 19 Giugno alle 18.15 alla Biblioteca Cesare Arzelà, sita in via Cesare Arzelà, 5 a Santo Stefano Magra si terrà la presentazione del libro di Armando Bellotti dal titolo: “Corsaro coi guantoni:pugni, donne e storiacce sul ring della vita”, converserà con l’autore Annalisa Pellegrini.

Uno spaccato di vita reale, quella del pugile Armando Bellotti. Il mondo della boxe raccontato da un campione mancato, con un carico di storie dure, ma proprio per questo ancor più vere. L’infanzia difficile, il riscatto sul ring, l’ascesa e la caduta. Una vita corsa sempre ai mille all’ora costellata di drammi familiari e sportivi ma anche i tentativi di rimettersi in piedi e il desiderio di cambiare la propria natura di corsaro che non mantiene le promesse fatte. Finché Armando capisce di dover dare una svolta alla propria esistenza, non tanto per se stesso o per la boxe, quanto per la figlia Giada. Un’avventura umana da leggere tutta d’un fiato.

