Alla Sampdoria la gara d’andata del play out dei veleni

La Sampdoria si prende il primo round dei play-out di Serie B: battuta per 2-0 la Salernitana nell’andata, giocata al Ferraris. Un colpo molto importante in vista del ritorno di venerdì, all’Arechi, dove i campani dovranno necessariamente vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare il risultato e conquistare la salvezza.

La Sampdoria passa in vantaggio al 39′: Christensen smanaccia sull’angolo, Alex Ferrari di mancino si coordina al meglio e mette in mezzo per Meulensteen, che insacca di testa replicando il gol realizzato proprio contro i campani poco più di un mese fa. All’86’ arriva la doccia gelata per gli ospiti: cross di Ioannou su punizione, Ruggeri non interviene in maniera definitiva, la palla sbatte su Gian Marco Ferrari e Curto insacca da zero metri.

