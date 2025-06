Allarme caldo, i consigli di Osa per mettere al riparo gli animali dai rischi

Savona. Con l’arrivo delle prime vere giornate di caldo estivo, per gli animali rimanere anche solo pochi minuti in un ambiente non ventilato o sotto il sole può rappresentare un grave pericolo.

A chiedere attenzione è l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA), che propone alcuni consigli pratici per garantire un’estate piacevole e sicura anche ai nostri amici a quattro zampe. Raccomanda ai proprietari o custodi di non lasciare mai, nemmeno per pochi minuti, cani, gatti o altri animali all’interno dell’auto: anche con i finestrini leggermente aperti, la temperatura può salire rapidamente a livelli letali.

