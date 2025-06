Auto, acquisti online fasulli: truffe in Val Bormida, 9 i denunciati

Millesimo. Servendosi della sezione Marketplace, spazio riservato all’e-commerce all’interno del social network Facebook, inserivano allettanti annunci di false vendite di autovetture. Due persone residenti in Val Bormida sono cadute vittima delle truffe, rendendosi conto del raggiro solo quando avevano ormai versato anticipatamente il denaro richiesto nelle false inserzioni per l’acquisto di automobili ovviamente inesistenti.

In un caso i truffatori sono persino arrivati a produrre un atto di vendita contraffatto, segnalando all’ignaro compratore il nome e l’indirizzo di un concessionario auto mai di fatto esistito. In un secondo caso, adducendo falsamente che al perfezionamento del pagamento sarebbe valso l’immediata decorrenza della garanzia, i truffatori sono riusciti a farsi versare 10.600 euro in alcune carte prepagate, ovviamente senza che la consegna della macchina sia mai avvenuta.

» leggi tutto su www.ivg.it