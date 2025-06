Borghetto in lutto per la scomparsa di Alberto Lamberti: aveva 59 anni

Borghetto Santo Spirito. Lutto, a Borghetto Santo Spirito, per la scomparsa di Alberto Lamberti. Malato da tempo, si è spento all’età di 59 anni.

Nel rivolgere le proprie condoglianze ai familiari e al cognato Enzo, dipendente del Comune, il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa spiega: “Moltissimi i ricordi personali e lavorativi e gli aneddoti che mi legano a lui. La rabbia per quanto non abbia voluto volersi bene lascia spazio al dolore per la perdita di un caro amico, un po’ genio e un po’ sregolatezza. Fai buon viaggio Albertone”.

» leggi tutto su www.ivg.it