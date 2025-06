Calcio/ Riomaior, altro innesto in attacco: Nicolò Barsanti

Dal Riomaior 1965

Siamo felici di dare il benvenuto nella nostra rosa a Nicolò Barsanti, giovane attaccante laterale di talento in arrivo dalla società Don Bosco, che ringraziamo sentitamente per averci concesso il prestito.

Un ragazzo volenteroso, pieno di entusiasmo, che ha dimostrato sin dal primo momento grande voglia di indossare i nostri colori.

Il suo arrivo conferma ancora una volta la nostra scelta di credere nei giovani, quelli con la giusta mentalità, voglia di crescere e determinazione per affrontare al meglio un campionato difficile come la Prima Categoria.

In bocca al lupo Nicolò, e benvenuto nella famiglia del Riomaior 1965

