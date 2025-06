Chichizola rinnova ma può comunque partire. Sarr-Mascardi la coppia di portieri

Il Leandro Chichizola-bis potrebbe essersi esaurito dopo appena sei mesi. Tornato allo Spezia dopo otto anni, acquistato a gennaio dal Parma, il portiere argentino era diventato il titolare per il girone di ritorno delle Aquile, salvo poi tornare in panchina dopo qualche incertezza di troppo, per far spazio a Stefano Gori che fin lì aveva svolto più che egregiamente il ruolo di numero uno dello Spezia. Chichizola aveva firmato un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo automatico, scattata alla qualificazione ai playoff della squadra di Luca D’Angelo, che dunque ha blindato il portiere fino al giugno del 2026, ma nel corso di quest’estate l’addio definitivo con l’argentino sembra probabile.

Chichizola è tornato allo Spezia per giocare, dopo aver vinto la Serie B con il Parma ed essere sceso nelle gerarchie dei crociati, diventando il secondo del giapponese Suzuki. Il rientro dove si era fatto conoscere in Italia, allo Spezia, sembrava l’occasione per tornare protagonista, da titolare, ma le dinamiche hanno portato D’Angelo a cambiare le proprie scelte, che ora con il ritorno dall’infortunio di Fallou Sarr sembrerebbero chiudere le porte all’argentino.

