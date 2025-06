“Chiesa di Marinella irraggiungibile a causa dei cantieri”

“La chiesa di Marinella è irraggiungibile dai turisti e residenti per la Santa Messa, in quanto circondata dai cantieri, su tutti i lati. Ieri si sono verificate scene pazzesche: anziani che cercavano di scavalcare recinzioni, alcuni a farsi strada in mezzo a dei campi poi risultati recintati pure quelli.

Oltretutto Marinella è tutto un cantiere, spiaggia parcheggi. Stendiamo un velo pietoso.

Questa mattina ho provato inutilmente a contattare sia il sindaco di Sarzana, sia il Vescovo di La Spezia. Ma se invece della Chiesa si fosse trattato di una moschea, forse si sarebbero già mobilitati in tanti”. (mail firmata)

