“E… state con noi”, anche a Genova la campagna itinerante della polizia stradale per la cultura della guida sicura

Genova. La Polizia Stradale di Genova, nell’ambito della campagna nazionale itinerante “E…state con noi”, nella serata di venerdì e nella notte di sabato, ha condotto un’operazione straordinaria di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti, correlate all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, interessando sia la rete autostradale che la viabilità ordinaria del levante genovese.

L’attività operativa è stata effettuata da circa venti operatori della Polizia Stradale con la collaborazione di personale sanitario della Polizia di Stato. Nell’ambito dei servizi, d’intesa con il Servizio Polizia Stradale e ASPI (Autostrade per l’Italia S.p.A.), sono state impiegate tecnologie all’avanguardia e, in particolare, è stata prevista la presenza di un laboratorio mobile che ha consentito di eseguire direttamente su strada le analisi di secondo livello, definendo in tempo reale l’esito degli accertamenti.

