False recensioni online, FIPE Confcommercio: “Apprezziamo l’iniziativa del governo, ora bisogna arrivare fino in fondo”

Genova. Il fenomeno delle recensioni false continua a minare la fiducia dei consumatori e a danneggiare pesantemente le aziende del comparto ristorazione. Secondo i dati del Centro Studi del MIMIT, il 70% dei consumatori basa la scelta del ristorante sulle recensioni online, e secondo l’Ufficio Studi di FIPE-Confcommercio, esse possono incidere fino al 30% sul fatturato di un locale. Un impatto notevole, aggravato da però un dato allarmante: nel 2024, l’8,6% delle recensioni pubblicate su TripAdvisor è risultato falso. Inoltre, due consumatori su tre dichiarano di imbattersi frequentemente in commenti inattendibili. E’ su queste basi che si inserisce la proposta normativa italiana contro le false recensioni, contenuta nel Capo IV del Disegno di Legge annuale sulle PMI.

La proposta normativa, attualmente incardinata presso il Senato, prevede misure concrete: dalla limitazione temporale per la pubblicazione delle recensioni (entro 15 giorni dalla fruizione del servizio), alla necessità di verificarne l’autenticità, fino al diritto per le imprese recensite di replicare e chiedere la rimozione di commenti ingannevoli o superati. Per la prima volta, evidenzia FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), si riconosce alle imprese un diritto all’oblio digitale e si vieta esplicitamente il commercio di recensioni.

