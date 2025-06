Gli rubano gli occhiali mentre sta salvando delle persone, l’amarezza del bagnino: “Disgustato da tale meschinità”

Episodio spiacevole quello capitato nei giorni scorsi al sarzanese Enzo Meneghini, decano dei bagnini del litorale di Marinella e persona molto nota e stimata in città. Come lui stesso ha raccontato su Facebook – non senza amarezza – mentre si è tuffato in mare per riportare a riva dei giovani bagnanti in difficoltà, qualcuno gli ha rubato dei costosi occhiali da sole lasciati nella postazione in riva prima. Tornato sulla sabbia dopo l’ennesimo salvataggio di una lunghissima carriera insieme a Tiberio Bianchini e ad un altro collega, ecco la brutta scoperta. “Dopo un intervento pericoloso – ha sottolineato – ho constatato che approfittando della mia assenza qualcuno mi ha preso gli occhiali. Sono rimasto veramente disgustato da tale meschinità”. Un fatto che ha suscitato grande indignazione anche fra le tantissime persone che conoscono Meneghini il quale – insieme proprio al collega Bianchini – tre anni fa aveva ricevuto un encomio dal sindaco Cristina Ponzanelli “Per il coraggio e l’altruismo con cui, a proprio rischio, ha salvato una vita a Marinella”.

