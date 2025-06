I tifosi della Sampdoria contro il calcio moderno, mentre negli USA inizia il Mondiale per Club

Cincinnati, USA-Marassi, Genova. Un oceano e più di distanza tanto grande quando la differenza di vedute tra gli ultras e i vertici del mondo del calcio. I tifosi della Sampdoria, durante il playout, hanno protestato con una serie di striscioni contro un mondo che non li rappresenta più. Tempismo perfetto, nel giorno in cui il Mondiale per club, l’emblema del nuovo calcio, ha preso il via.

Una competizione figlia della necessità di giocare sempre per coprire i costi sempre più spropositati. Manifestazione in cui il divario tra le formazioni europee e le altre è troppo netto e che rischia di diventare, nella fase finale, ridondante e, in sostanza, una versione annacquata della Champions League. A Cincinnati, appunto, il 10 a 0 del Bayern Monaco contro giocatori/lavoratori dell’Auckland City. Ci sarà magari spazio per qualche nuovo talento o per qualche epopea di squadre sconosciute o sfavorite, ma l’impressione è che si tratti di ipotesi decisamente remoti.

» leggi tutto su www.genova24.it