Il Mallare prepara il parco attaccanti per la prossima stagione: ufficiale Alaza Gouni Marouf

Mallare. Si mette subito all’opera il Mallare per arrivare alla stagione 2025/26 preparati. Dopo la retrocessione è importante risollevarsi e, con l’acquisto di oggi, sembra essere sulla buona strada. È infatti ufficiale l’arrivo in squadra di Alaza Gouni Marouf, giocatore con un buon curriculum da presentare alla porta. Per lui infatti un passato nel Priamar, Speranza, Quiliano, Bragno ed Altarese.

Inoltre arrivano anche molte conferme per il club valbormidese. Arrivano infatti i prolungamenti di contratto di Kadrija Atdhe, Briano Pietro, Marenco Alessio, Grosso Giulio, Oliveri Matteo, Leotta Matteo e Deluca Mauricio.

