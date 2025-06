La S.F. Loano guarda in casa, le prime riconferme sono Balla, Zaccaria, Oxhallari, Basso e Valentino

Loano. Dopo l’arrivo di Lupo in panchina, ecco le prime riconferme in casa S.F. Loano che, con un comunicato, ha appena ufficializzato l’estensione di contratto di cinque membri della loro rosa che continueranno a far parte del club rossoblù anche nella stagione 2025/26.

Tutti nati dopo il 2000, arrivano le riconferme dei difensori classe 2002 Zaccaria e Balla, seguiti dal compagno di reparto classe 2000 Oxhallari. A centrocampo arrivano invece le conferme di Basso (classe 2001) e Valentino (classe 2005)

