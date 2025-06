Anche per l’estate 2025 torna la zona a traffico limitato di Lerici e San Terenzo. Partita ieri, 15 giugno, sarà attiva fino al 31 agosto. E’ in vigore tutti i giorni dall’1.00 alle 5.00 e dalle 10.00 alle 18,30. In queste due finestre, ai varchi di accesso ai due borghi comparirà il segnale luminoso “Varco attivo”, di colore rosso, a indicare che le telecamere sono in funzione e che l’ingresso è consentivo ai soli possessore di pass. Nelle restanti fasce orarie il segnale sarà verde e presenterà la scritta “Varco non attivo”, a indicare il libero accesso. Per maggiori dettagli, questa è la pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune di Lerici.

L’articolo Lerici e San Terenzo, riattivata la zona a traffico limitato. Sarà in vigore fino al 31 agosto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com