Liguria da Bere: riflettori puntati sulle nuove Strade del Vino e dei Sapori e sull’arte dell’abbinamento tra cibo e vino

Sarà la presentazione ufficiale delle nuove Strade del Vino e dei Sapori del GAL Provincia della Spezia a dare un valore aggiunto e simbolico alla XVIII edizione di “Liguria da Bere”, in programma da venerdì 27 a domenica 29 giugno lungo Corso Cavour alla Spezia. Un’anteprima importante per un progetto di territorio che guarda al futuro con radici profonde nella tradizione: la Strada del Vino DOC Colli di Luni, la Strada del Vino DOC Cinque Terre e Colline di Levanto, e la Strada del Biologico e dei Sapori della Val di Vara. Tre realtà che racconteranno le proprie eccellenze in un unico stand, valorizzando il legame tra territorio, prodotto e cultura.

Accanto ai vini, grande attenzione sarà dedicata al binomio cibo-vino, protagonista dei momenti di approfondimento, show-cooking e degustazioni guidate, pensati per offrire al pubblico strumenti concreti per conoscere, capire e apprezzare il lavoro dei produttori. L’edizione 2025 si configura dunque non solo come un’occasione di festa, ma come un vero e proprio laboratorio enogastronomico a cielo aperto.

