Pesca/ Sul lago Fiora, Fima Chiavari occupa le tre piazze d’onore

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

L’evolversi del Campionato Garbolino Colpo Carpa 2025, è riassunto nel titolo con gli atleti FIMA Chiavari combattersi per le tre piazze d’onore, senza risparmiarsi colpi di scena con rimonte a son di kg di pesce. La terza prova è stata ospitata domenica 15 giugno dal lago privato La Fiora di Massa (in Liguria non vi sono impianti gestiti con tali quantità di pesci) e pensare che basterebbe scavare in certe piane alluvionali incolte per avere acqua creando un impianto sportivo utilizzabile per tutti gli sport acquatici, ma pure spazi per contenere scorte idriche o compensazione per le piene… ma di questi tempi con cavilli e burocrazia, si parla di fantascienza, perche si può costruire un fabbrica ma non scavare un lago.

» leggi tutto su www.levantenews.it