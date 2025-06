Rapallo: incidente in via Lamarmora, feriti mamma e figlio di 10 anni

Grave incidente alle 18.20 circa in via La Marmora a Rapallo. Si tratta di uno scontro fra auto e moto: coinvolte una mamma con un bimbo di 10 anni. Sul posto il medico del 118, la Croce Bianca di Rapallo, i Volontari del soccorso di Sant’Anna e la Croce Verde di Santa Margherita Ligure. Il bimbo, in codice rosso poi derubricato in giallo, è stato trasferito all’Istituto Gaslini, accompagnato dal papà. La Mamma, anche lei in codice giallo, è stata trasferita al pronto soccorso di Lavagna. Una terza persona ha rifiutato il ricovero. In via Lamarmora la polizia municipale di Rapallo per ricostruire la dinamica, accertare le responsabilità.

