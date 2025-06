Savona, grande partecipazione al Trekking Viola in ricordo di Mauro Olivieri

Savona. Insieme, alla Madonna degli Angeli, per non dimenticare Mauro Olivieri. Il Trrekking Lilla, in suo onore. Lo scorso sabato, tra storia e arte nel primo anniversario della sua scomparsa, il 14 giugno.

“Lo abbiamo ricordato con il Trekking Lilla, il colore che più amava. Un percorso di memoria e gratitudine, – hanno spiegato dall’Associazione GPN2010 -ODV, – Nonostante il caldo intenso, circa 80 persone, si sono unite a questa iniziativa. Un sentito e profondo ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata speciale, affinché l’eredità di Mauro possa continuare a vivere nelle emozioni condivise, nei passi percorsi insieme, nella bellezza dei luoghi che tanto ha protetto e amato”.

