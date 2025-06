Tre appuntamenti con l’autore da Liberi tutti

Martedì 17 giugno alle ore 18:30, la Libreria LiberiTutti di Via Tommaseo sarà il palcoscenico per la presentazione di “Mio padre era un vento” di Sonia Vatteroni. A dialogare con l’autrice sarà lo psicologo e psicoterapeuta Luca Vergassola. Il romanzo ci immerge nell’Italia degli anni ’50, un periodo di grandi cambiamenti, attraverso gli occhi di una bambina che cresce in un retrobottega. La madre, affascinante e indipendente, cerca di lasciarsi alle spalle le ferite della guerra riscattandosi con il lavoro, mentre la figura del padre, seppur seducente, è spesso assente. Questa dinamica familiare dà vita a un intreccio di gelosie e tormenti, sfociando talvolta anche nella violenza. Nonostante le difficoltà, la bambina percepisce il suo ambiente come un luogo magico, dove le vicende si trasformano in veri e propri atti teatrali. I viaggi, le fughe e l’esperienza del collegio alimentano in lei il rimpianto per un mondo che, nonostante tutto, si rivela ricco e autentico. La madre, protettiva e desiderosa di un futuro migliore per la figlia, la preserva dagli aspetti più crudi della realtà. La protagonista crescerà portando con sé il peso delle vite di tutti i personaggi che hanno popolato la sua infanzia e il dolore di aver dovuto giudicare situazioni ben più grandi di lei, nonostante l’abbondanza d’amore ricevuta.

La settimana di eventi proseguirà venerdì 20 giugno alle ore 18:30 con la presentazione di “Quando i sogni vincono”, la raccolta di racconti di Dario Petucco. A conversare con l’autore sarà Alice Cervia. Questa raccolta è il frutto di un lungo percorso creativo e presenta una serie di racconti slegati da un filo conduttore unico, nati dalla libera fantasia dell’autore. Le trame spaziano dal “dirty realism” del racconto d’apertura a una dolce narrazione di una luna di miele ideale. Il lettore sarà condotto attraverso storie che toccano l’introspezione, la novella, un surreale copione teatrale e persino un racconto di carattere erotico. Non mancano trame gialle, un testo onirico che esplora l’evoluzione di organi umani, un racconto umoristico e la cronaca di sogni divenuti realtà. Diciannove racconti, alcuni dei quali ingenui nella loro semplicità, perfetti per un momento di totale relax.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com