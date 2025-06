Un quarto di secolo di storia e una programmazione che cresce ancora. La nuova edizione di Notti al Castello, presentata questa mattina a Palazzo Civico dal sindaco Pierluigi Peracchini, dalla dirigente ai Servizi culturali Rosanna Ghirri e dalla curatrice della rassegna Donatella Alessi, si avvicina e si conferma come uno dei pilastri dell’estate spezzina srotolando nell’arco di due mesi una lunga serie di appuntamenti che compongono la tradizionale manifestazione culturale sotto le stelle del Castello San Giorgio realizzata in collaborazione con il Museo Etnografico “Giovanni Podenzana”, con il Sistema bibliotecario urbano della Spezia, la Mediateca regionale ligure “S. Fregoso” e il Camec – Centro d’arte moderna e contemporanea.

Dal 3 luglio al 30 agosto sono in programma diciotto serate che spaziano dalle conversazioni sulla storia locale, presentazioni di libri, concerti musicali, conferenze archeologiche, teatro classico e opera lirica. Torna, infine, la notte panoramica dalla terrazza del Castello per ammirare i fuochi d’artificio in occasione del Palio del Golfo.

