Ad Ameglia una lunga estate fra cultura, intrattenimento e territorio

Si preannuncia un’estate ricca di appuntamenti nei borghi di Ameglia, con musica, teatro, cinema, intrattenimento, danza, poesia e tanto altro che animeranno Montemarcello, Fiumaretta e Bocca di Magra. Una stagione quella pensata dall’Amministrazione con il sindaco Umberto Galazzo, la vicesindaco Raffaella Fontana e la responsabile della delega alla cultura Marzia Ratti, che andrà anche ad implementare la divulgazione culturale nel settore delle arti, dello sport e della scienza, continuando a valorizzare i momenti di aggregazione e di intrattenimento nei luoghi che il territorio offre copiosamente specie all’aperto durante la calda stagione estiva. Si inizia con la Notte Romantica (21 giugno) promossa a livello nazionale dall’Associazione I Borghi più belli d’Italia e col rinnovo della Strada Poetica in via Don Calisto De Marchi a Montemarcello che quest’anno viene inaugurata con uno spettacolo unico dedicato alla poetica futurista, tema prescelto per le poesie installate lungo il percorso

Da segnalare, tra le novità più significative, la rassegna “Fiumi di parole” voluta dall’amministrazione e pensata insieme a Dario Vergassola, che ora ne diventa anche il direttore artistico. Con la sua arguta verve intervisterà personaggi di grande rilievo nazionale. Si comincia col grande campione e telecronista di successo, Adriano Panatta, considerato uno dei migliori tennisti italiani di sempre. A seguire la giornalista pluripremiata e attivista di pace, Giovanna Botteri e Maurizio Mannoni, notissima corrispondente RAI da New York, poi da Pechino e da ultimo da Parigi. Last but not least Vincenzo Schettini, docente di fisica e famoso youtuber fondatore de “La fisica che ci piace”, seguitissima dai più giovani e da chi crede che anche la scienza possa essere raccontata in modo chiaro e accattivante. Saranno dialoghi interessanti e di sicuro anche divertenti, ma non mancheranno anche spunti di riflessione, conoscendo lo stile di Vergassola sempre attento anche ai temi seri della quotidianità seppur trattati con ironia. La nuova rassegna si svolgerà nella suggestiva cornice della Piazza delle Capitanerie di Bocca di Magra (19-20-21 luglio).

Il 5 e il 6 luglio, sempre a Bocca di Magra sulla passeggiata lungofiume si terrà la seconda edizione di “Mitili diVini” che unisce la proposta conoscitiva dei migliori produttori dei vini della Lunigiana storica, delle 5 Terre e di altri territori a confine, con la degustazione del più noto prodotto ittico spezzino, il ‘muscolo’ che rappresenta la continuità storica di una coltivazione che arriva da lontano e che è sempre più apprezzata dai turisti.

Un appuntamento ormai conosciuto e atteso “Quattro risate lungo il fiume” prosegue a Fiumaretta, in Piazza Pertini, con tre serate all’insegna della comicità e del divertimento. In scena quest’anno Simone Barbato (1 luglio), attore, mimo e cantante lirico, diventato famoso attraverso Zelig, con le sue strane e esilaranti mimiche, poi Massimo Bagnato (22 luglio), comico romano famoso per la sua comicità nonsense e capace di coinvolgere il pubblico; quindi Gianluca Fubelli (20 agosto), attore, comico e conduttore televisivo. Musica di scena invece il 18 agosto a Montemarcello, nell’ambito del festival Woman si terrà il concerto della pianista Roberta Di Mario. Un altro evento da segnalare per il gradimento che riscuote tra la comunità e il pubblico del Golfo dei Poeti è il “Concerto in bianco e blu”, giunto alla terza edizione, magistralmente diretto da Michael Cousteau, che si terrà il 6 agosto. L’ormai abituale “Notte blu”, sulle due sponde del fiume, quest’anno si terrà il 25 luglio. Al via anche una nuova rassegna “Voci di Sport” che si terrà a Fiumaretta e che vedrà protagonista il 27 luglio Giuseppe Saronni che dialogherà con Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione Italia Ciclismo.

Un grande ventaglio di proposte culturali e di svago viene inoltre realizzato dalle organizzazioni territoriali: in particolare la Pro Loco di Ameglia che da anni predispone con successo una rassegna cinematografica di altissima qualità, mettendo anche in valore la corte del castrum di Ameglia; la Pro Loco di Montemarcello che realizza serate letterarie con autori di spicco e altri incontri di intrattenimento; l’attivissima Associazione Vivere Fiumaretta che offre al pubblico concerti, laboratori per bambini e serate di danza.

Un ringraziamento sincero agli Sponsor San Lorenzo, Iron Fox Garage, Spigas, Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana BCC, Tropicana Beach, Camisano Le Piscine e QN La Nazione e alla Protezione Civile che garantirà il necessario supporto organizzativo alle manifestazioni.

