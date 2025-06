“Aiutaci ad aiutare con il tuo 5 per mille”, a Pietra Ligure torna la campagna del Comune per interventi nel sociale

Il Comune di Pietra Ligure già dal 2023 ha attivato la campagna di sensibilizzazione “Aiutaci ad aiutare con il tuo 5 per mille” e oggi rinnova l’appello alla propria cittadinanza informandola che è possibile destinare il 5 per mille dell’imposta Irpef ai Servizi Sociali del Comune, sostenendo, in tal modo, azioni con finalità di interesse sociale tra cui gli interventi a favore delle famiglie, dei bambini, degli anziani, degli adulti a rischio di esclusione sociale, dei disabili.

Per aderire, è sufficiente mettere la propria firma nel riquadro del modulo allegato a ciascun modello per la dichiarazione dei redditi (Unico Persone Fisiche, CUD, 730) che riporta la scritta: “Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”. La scelta di destinare il 5 x mille non è un onere, non ha alcun costo per il cittadino e non interferisce con l’attivazione dell’8 per mille.

