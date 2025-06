Aperta la call for startup per la quarta edizione di Faros, l’acceleratore della Blue Economy

Al via oggi, martedì 17 giugno, la nuova call for startup per la quarta edizione di Faros, l’acceleratore della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital SGR, ideato per promuovere in Italia un’economia del mare a sostegno dello sviluppo sostenibile.

Primo acceleratore in Italia dedicato a questo settore, FAROS è nato nel 2021 su iniziativa di CDP Venture Capital Sgr in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto ed è gestito da a|cube , acceleratore di imprese ad impatto sociale e ambientale e dal local manager Wylab, incubatore certificato. L’esperienza di FAROS si è successivamente estesa alla Spezia, grazie alla collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porti di La Spezia e Marina di Carrara.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com