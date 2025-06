Autorità Portuale, Marco Russo incontra il commissario Paroli: Mattia Minuto nominato rappresentante savonese nel board

Savona. Questa mattina il sindaco di Savona Marco Russo ha incontrato nel suo ufficio di Palazzo Sisto il neo commissario dell’Authority Portuale di Genova-Savona-Vado, Matteo Paroli, incontro che è poi proseguito con i sindaci del Tavolo del Porto: Fabio Gilardi, sindaco di Vado, Nicola Isetta, sindaco di Quiliano, Maurizio Garbarini, sindaco di Albisola Superiore, e Gianluca Nasuti, sindaco di Albissola Marina.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata la compattezza territoriale come valore aggiunto, e sono state toccate tutte le tematiche attinenti allo sviluppo del sistema portuale e del ruolo degli scali di Savona e Vado all’interno di tale sistema, ma anche l’importanza di una corretta interazione tra porto e città, per la quale sono in corso numerosi progetti. Vi è stata ampia condivisione sulla necessità di avviare una stretta collaborazione.

» leggi tutto su www.ivg.it