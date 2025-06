Cairo Montenotte. Il ponte Italia 61 collega nuovamente le due sponde del fiume Bormida, tra via Sanguinetti e corso Italia. Dopo quattordici mesi dalla sua demolizione e dall’inizio dei lavori per la messa in sicurezza del bypass cittadino, ieri, 16 giugno, sono state varate le ultime travi dopo la posa della terza campata.

Procede quindi il cantiere con la realizzazione delle opere di rifinitura, con il disarmo delle prime campate e del marciapiede, poi la gettata di cemento finale.

