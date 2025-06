Chiesa di Marinella raggiungibile anche dalla strada del cimitero ma non ci sono indicazioni

In merito a quanto pubblicato ieri con la segnalazione di un lettore sulla chiesa del borgo di Marinella, l’Amministrazione comunale di Sarzana precisa che l’ingresso e l’accessibilità sono garantiti tramite la strada che, dal lato opposto, conduce al cimitero e alla statua di Carlo Fabbricotti. Come accertato questa mattina da CdS, infatti, è possibile raggiungere la chiesa partendo dal parcheggio a pagamento, mentre rimane interdetto, a causa dei cantieri, l’accesso da via della Chiesa, solitamente utilizzato dai fedeli, in particolare durante il periodo estivo quando la frazione si popola di villeggianti e turisti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com