Dossieraggio su Silvia Salis durante la campagna, centrosinistra all’attacco: “Sarebbe fatto gravissimo”

Genova. Dopo l’uscita della notizia di una inchiesta su presunte indebite rivelazioni di segreti di ufficio che vederebbero coinvolti l’ex assessore Sergio Gambino e il comandante della Polizia Locale Gianluca Giurato, non sono tardate le prime reazioni politiche.

“Quanto emerge in queste ore dalle indagini della Procura di Genova è inquietante. Un presunto dossieraggio costruito a tavolino, in piena campagna elettorale, per screditare Silvia Salis. Un fatto gravissimo che, se confermato, travalica ogni limite del confronto politico e mina le basi della nostra democrazia – così il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo della lista “Andrea Orlando Presidente” e rappresentante di Linea Condivisa – Credo profondamente nei principi dello Stato di diritto: chi è indagato ha diritto a difendersi e nessuno può essere condannato prima che la magistratura abbia svolto fino in fondo il suo lavoro. L’ho sostenuto in molte altre occasioni e lo ribadisco oggi”

