Due anni di Gaslini Diffuso, Pastorino: “Solito modo del centrodestra di fare le nozze con i fichi secchi”

“A due anni e mezzo dal lancio del progetto Gaslini Diffuso, che sicuramente aveva delle finalità interessanti ma doveva essere preparato in maniera più organica, l’audizione di stamattina in Commissione V ha restituito un quadro con molte ombre. È mancata fin dall’inizio una vera regia, come denunciato da tutte le organizzazioni sindacali presenti. Il risultato? Un sistema fragile, sostenuto solo dalla buona volontà del personale sanitario, senza risorse né certezze”. Così il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo della lista “Andrea Orlando Presidente” e rappresentante di Linea Condivisa.

“Ciò che sorprende maggiormente – prosegue Pastorino – è che, dopo il 2023, anno indicato come fase di sperimentazione, per tutto il 2024 e i primi sei mesi del 2025 al Gaslini non siano mai stati trasferiti dalle Asl interessate (Asl 1, Asl 2, Asl 4, Asl 5) i fondi contrattuali decentrati. Parliamo di una cifra complessiva di circa 2 milioni e 44 mila euro, su base triennale, anticipata dall’ospedale stesso. Si tratta di fondi previsti dai contratti nazionali e destinati a retribuire, in maniera integrativa, il personale per l’attività aggiuntiva svolta: turni extra, indennità, reperibilità. Questa mancata corresponsione delle Asl, anticipata dal Gaslini, determina che lo stesso istituto non ha fondi disponibili per possibili assunzioni.

