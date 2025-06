Evasione e riciclaggio, nei guai imprenditore del savonese: sequestrati beni per oltre un milione di euro

Savona. Nell’ambito di articolate indagini di polizia economico-finanziaria, esperite nei confronti di soggetti economici con sede nelle province di Savona, Genova e Milano, tutte operanti nel settore dei trasporti e della logistica, i militari del Comando Provinciale Savona hanno proceduto a denunciare all’Autorità Giudiziaria di Savona otto persone ritenute responsabili di reati tributari disciplinati dal D.Lgs nr. 74/2000 (art. 5 omessa presentazione di dichiarazione fiscale, art. 8 emissione di fatture per operazioni inesistenti e art. 2 dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), nonché una persona per il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

In quest’ultimo caso, il riciclatore ha provveduto a “ripulire”, mediante plurime operazioni di trasferimento su molteplici rapporti finanziari allo stesso riconducibili, i proventi derivanti dall’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Complessivamente, l’approfondita analisi dei conti correnti bancari riconducibili agli indagati ha consentito di individuare oltre 60 operazioni poste in essere al fine di riciclaggio per un valore quantificato in più di un milione di euro.

