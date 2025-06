Giunta Bucci, riparte la riforma dello statuto per avere più assessori (per ora senza sottosegretari)

Genova. Primo via libera in consiglio regionale alla riforma dello statuto che permetterà di adeguare in automatico il numero di assessori della giunta alle disposizioni delle leggi nazionali. E quindi, come spera Bucci, di ampliare la squadra con due nuove pedine. In realtà un’approvazione in prima lettura c’era già stata a marzo, ma l’iter nel frattempo è ripartito da zero perché il governatore ha deciso di stralciare la modifica più controversa, quella che avrebbe introdotto la figura dei sottosegretari, su cui l’opposizione minacciava di chiedere il referendum.

“Abbiamo fatto una cosa importante – commenta Bucci a margine della seduta -. La modifica dello statuto è fatta in modo da recepire qualunque normativa. Per assurdo, se la normativa dice che non c’è più neanche un assessore, noi la recepiamo. Dopodiché, quella dei sottosegretari sarà un’altra cosa: appena finisce questa facciamo l’altra, una per volta, one step at the time“. Anche se il presidente aveva detto che di questa seconda riforma “potremmo anche non averne bisogno”.

