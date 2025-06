Il Sud America filo conduttore del nuovo incontro del gruppo di lettura di Arci Agogo

Giovedì 19 giugno il circolo Arci Agogo di Aulla torna ad animare i giardini M. Guidoni con un nuovo incontro del Gruppo di Lettura. L’appuntamento, previsto alle 21,00, verrà ospitato negli spazi esterni del Bar Giardino.

Suggestione della serata, per questa rassegna con cui Agogo, e le sue socie e soci, intendono girare il mondo, sarà il Sud America. Un paio d’ore piene di romanzi, chiacchierate su autori, autrici e testi di vario genere.

In quest’ultima edizione, su impulso del professore Vittorio D’Auria, il Gruppo però si spingerà oltre la letteratura. I partecipanti infatti potranno proporre titoli legati al continente in questione o lasciarsi andare ad un gioco di libere associazioni più ampio. Si potranno costruire vere e proprie “costellazioni” collegando, secondo vari criteri, in primis libri, generi differenti, ma anche opere d’arte, musica, podcast, monumenti, film etc. Insomma una serata curiosa, un evento in cui parlare di libri ma anche praticare l’ascolto reciproco, in un clima conviviale.

“Il Gruppo di Lettura è un’esperienza vivace ma è anche un vero e proprio servizio gratuito rivolto alla comunità locale – dicono all’Arci -. E’ un’occasione di incontro e scambio per lettrici e lettori, un modo per conoscere persone animate da passioni affini, condividere pareri, stimolare la riflessione ed avvicinare anche i meno esperti alla lettura”.

Al termine di ogni appuntamento, le proposte fatte nel corso della serata vengono salvate e rese disponibili successivamente per coloro che intendessero leggere qualcosa d’inedito, o seguire i consigli emersi.

Oreste Verrini condurrà, assieme a D’Auria, il Gruppo di Lettura previsto per questo Giovedì.

La popolazione è invitata a partecipare.

Per informazioni è possibile contattare il Circolo Arci Agogo di Aulla ai numeri: 339 7888705, oppure al 347 9224622.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com